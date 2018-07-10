Волкер рассказал о настроениях на оккупированном Донбассе

Волкер объяснил, почему жители оккупированного Донбасса не протестуют против "властей"

В настроениях на оккупированном Донбассе практически у всех жителей преобладает разочарование. Об этом в интервью Bild рассказал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, Волкер прокомментировал тот факт, что, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию, жители оккупированного Донбасса не выходят на протесты.

"Во-первых, следует знать, что "народные республики" не являются свободными обществами, в которых люди могут сами выбирать лидеров и т. д. То, что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Во-вторых, практически у всех преобладает разочарование. Не только гнев против местных банд и России, но и гнев по отношению к Киеву, потому что он их не спасает и больше не поддерживает", - отметил Волкер.

Он также отметил, что по большому счету ситуация на Донбассе не изменилась с начала футбольного Чемпионата мира-2018 в России.

"Одной из причин этого является то, что Россия продолжает отрицать свою ответственность за конфликт на востоке Украины. Но это неправда. На Донбассе не было конфликта до того, как Россия его разожгла своим оружием, боевиками и военными", - добавил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что политические лидеры Украины должны осуждать деятельность праворадикальных организаций в стране. По его словам, Украина имеет право иметь сильное национальное сознание, патриотизм и активное общество. Но в то же время не должно быть места для экстремальных взглядов - фашизму и расизму, как в случае с нападениями на поселения ромов.