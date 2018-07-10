Волкер розповів про настрої на окупованому Донбасі

Волкер пояснив, чому жителі окупованого Донбасу не протестують проти "влади"

У настроях на окупованому Донбасі практично у всіх жителів переважає розчарування. Про це в інтерв'ю Bild розповів спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Зокрема, Волкер прокоментував той факт, що, незважаючи на складну гуманітарну ситуацію, жителі окупованого Донбасу не виходять на протести.

"По-перше, слід знати, що "народні республіки" не є вільними товариствами, в яких люди можуть самі вибирати лідерів і т. д. Те, що люди не протестують, не означає, що вони щасливі. По-друге, практично у всіх переважає розчарування. Не тільки гнів проти місцевих банд і Росії, але і гнів по відношенню до Києва, тому що він їх не рятує і більше не підтримує", - зазначив Вокер.

Він також зазначив, що за великим рахунком ситуація на Донбасі не змінилася з початку футбольного Чемпіонату світу-2018 у Росії.

"Однією з причин цього є те, що Росія продовжує заперечувати свою відповідальність за конфлікт на сході України. Але це неправда. На Донбасі не було конфлікту до того, як Росія розпалила його своєю зброєю, бойовиками і військовими", - додав Вокер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що політичні лідери України мають засуджувати діяльність праворадикальних організацій в країні. За його словами, Україна має право мати сильну національну свідомість, патріотизм та активне суспільство. Але в той же час не має бути місця для екстремальних поглядів - фашизму та расизму, як у випадку з нападами на поселення ромів.