Власть Украины должна осуждать деятельность праворадикальных организаций, - Волкер

Волкер считает, что деятельность праворадикальных организаций в Украине незначительная

Политические лидеры Украины должны осуждать деятельность праворадикальных организаций в государстве. Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному телеканалу в Германии OstWest.

По его словам, Украина имеет полное право иметь сильное национальное сознание, патриотизм и активное общество. Но в то же время не должно быть места для экстремальных взглядов - фашизма и расизма, как в случае с нападениями на лагеря ромов.

"Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого.... И мне кажется, что важно сопротивляться этим проявлениям ", - отметил Волкер.

Он также добавил, что ультраправые движения хоть и есть в Украине, однако их влияние не имеет отражения в государственной политике.

Напомним, в Киеве 6 июля 2018 представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили заместителя председателя партии Александра Савченко.

Добавим, ранее сообщалось, что полиция установила и задержала всех 14 подозреваемых в нападении на ромов во Львове.