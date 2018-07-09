Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Власть Украины должна осуждать деятельность праворадикальных организаций, - Волкер

НовостиОбщество    09.07.2018 - 21:25
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер считает, что деятельность праворадикальных организаций в Украине незначительная

Политические лидеры Украины должны осуждать деятельность праворадикальных организаций в государстве. Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному телеканалу в Германии OstWest.

По его словам, Украина имеет полное право иметь сильное национальное сознание, патриотизм и активное общество. Но в то же время не должно быть места для экстремальных взглядов - фашизма и расизма, как в случае с нападениями на лагеря ромов.

"Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого.... И мне кажется, что важно сопротивляться этим проявлениям ", - отметил Волкер.

Он также добавил, что ультраправые движения хоть и есть в Украине, однако их влияние не имеет отражения в государственной политике.

Напомним, в Киеве 6 июля 2018 представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили заместителя председателя партии Александра Савченко.

Добавим, ранее сообщалось, что полиция установила и задержала всех 14 подозреваемых в нападении на ромов во Львове.

США не будут признавать аннексию Крыма, - Волкер Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
Теги публикации: Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь