России давно пора освободить украинских моряков, - Волкер

Волкер приветствует решение Международного трибунала по моряках
Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, России давно пора освободить украинских моряков и корабли.
"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.
Напомним, что 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальной готовности прекратить конфликт с Украиной.