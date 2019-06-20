Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения самолета рейса МН17. Об этом он написал в Twitter.

Волкер призвал РФ сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года. Он потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.

Отметим, что суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Также опубликовала отчет Bellingcat, в котором названы имена 12 причастных к авиакатастрофе.

РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.