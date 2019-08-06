Волкер предложил Суркову продолжить контакты по Донбассу

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации на Донбассе. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, американская сторона предлагает провести встречу в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Отметим, обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе в формате Волкер-Сурков идут с августа 2017 года.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под российским влиянием. Однако, по его словам, Украина стала сильнее, демократичнее, успешнее, значительно больше внимания уделяет вопросам национальной идентичности во всех общинах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. Стороны обсудили процесс разведения сил на Донбассе, в частности, в районе Станицы Луганской, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.