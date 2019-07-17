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Волкер ожидает, что Москва согласится на обмен пленными


Волкер считает это важным шагом для укрепления доверия

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это было бы важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если это произойдет, то это будет результатом непосредственного взаимодействия президентов Зеленского и Путина", - написал Волкер.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

РБК-Украина писало, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских граждан, находящихся в российских СИЗО.

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