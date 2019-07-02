Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля на Донбасі

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Він наголосив, що медики не повинні бути мішенню

Спеціальний представник Держдепу по Україні Курт Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля поблизу Водяного, внаслідок якого загинули двоє українських морських піхотинців та один отримав поранення. Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

Він наголосив, що санітарний автомобіль не повинен був стати мішенню бойовиків.

“Сумні новини з Донбасу. Медичний персонал та машини швидкої допомоги ніколи не повинні бути мішенями", - написав Волкер.

Нагадаємо, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення. Пізніше військовий медик померла.

РБК-Україна писало, що новий секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.