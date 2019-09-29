Волкер обсуждал с Джулиани встречу с помощником Зеленского

Курт Волкер на должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время интервью на канале Fox News Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки с Волкером. Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского.

В частности, в сообщении 19 июля, Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому...",

Согласно другому текстовому сообщению Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" за то, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже Руди Джулиани назвал "полной ерундой" обвинения в его адрес, которые были изложены в жалобе сотрудника разведки США.