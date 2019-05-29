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Волкер назвал ошибкой блокировку Венгрией комиссии НАТО-Украина

Новости » Политика    29.05.2019 - 03:27
Волкер назвал ошибкой блокировку Венгрией комиссии НАТО-Украина
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Он отметил, что выступает за переговоры

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе. Об этом он сказал во время видеоконференции, пишет "Громадське".

Волкер отметил, что действия РФ в Украине должны беспокоить каждого члена НАТО.

"Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включительно с Венгрией. И я думаю, блокирование встреч комиссии НАТО-Украина является ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры относительно языка венгерского меньшинства в Украине", - сказал Волкер.

Он отметил, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса относительно снятия вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский", - добавил Волкер.

Ранее повідолмлялося, что организация Североатлантического договора выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок к новому закону об образовании.

Отметим, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о нарушении прав украинских венгров, через положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Новости Украины Курт ВолкерВенгрия
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