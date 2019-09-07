Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. Об этом он написал в Twitter.

По словам Волкера, обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.

"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному осуществлению минских соглашений", - написал он.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся сегодня, 7 сентября, в Украину вернулись 35 удерживаемых лиц.

По данным адвоката освобожденных украинских моряков Николая Полозова, на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно удерживают еще более сотни украинских граждан. В частности, российская власть продолжает удерживать более 100 незаконно осужденных украинцев. Полозов выразил надежду, что все незаконно осужденные российскими властями украинские граждане будут освобождены в рамках дальнейшего выполнения минских соглашений.