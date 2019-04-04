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Волкер и Чапутович обсудили поддержку Украины после выборов


Стороны подчеркнули поддержку суверенитета Украины

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером подчеркнул необходимость непризнания и осуждения незаконных действий России после выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Чапутович рассказал, что обсудил с Волкером ситуацию в Украине и то, как она изменится после выборов.

"Мы общались также о том, что может международное сообщество сделать, чтобы поддержать суверенитет Украины", - добавил глава польской дипломатии.

Чапутович заявил, что во время встреч в Вашингтоне государства НАТО будут дискутировать о том, как адаптировать функционирование Альянса к новым угрозам, а также, как обеспечить расширение трансатлантических связей.

Ранее глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя результаты первого тура президентских выборов в Украине, заявил, что Польша не имеет фаворитов среди кандидатов.

РБК-Украина писало, что Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

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