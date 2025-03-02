"Ухилянт з собакою". ТЦК відреагував на резонансне відео в соцмережах
На Волині виник конфлікт між працівниками ТЦК та військовозобов’язаним, який намагався уникнути мобілізації. Під час спроби затримання чоловік залишив собаку на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
У соціальних мережах поширюється відео, на якому видно військовослужбовців ТЦК, які нібито залишили собаку військовозобов’язаного на вулиці. Однак Волинський обласний ТЦК та СП пояснили, що цей уривок не відображає повної картини подій.
Як зазначили у ТЦК, громадянин, зображений на відео, є порушником військового обліку і намагався уникнути служби. Він відмовився самостійно прибути до територіального центру, тому військовослужбовці запросили його до службового авто.
Під час цього чоловік залишив собаку і втік, але пізніше військові доставили його до транспортного засобу, а собаку супроводили до дому господаря.
Тварина була передана рідним військовозобов’язаного, а сам чоловік, враховуючи його любов до тварин, був направлений для проходження служби в кінологічний підрозділ.
У ТЦК наголосили на важливості перевірки інформації та уникання передчасних висновків, зроблених на основі фрагментарних відео.
Нагадаємо, що у мережі розповіли історію про кота, який шість днів залишався сам у зачиненій квартирі після того, як його господаря мобілізували. Водночас у ТЦК та СП уточнили, що у межах мобілізаційних процесів не завжди є можливість для вирішення таких проблем.
Крім того, у Львівській області поблизу кордону з Польщею працівники ТЦК зупинили автомобіль волонтера з ГО "Порятунок тварин Харків". Дехто додав, що представники ТЦК були на підпитку, однак ці звинувачення потребують додаткової перевірки.