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"Уклонист с собакой". ТЦК отреагировал на резонансное видео в соцсетях

Воскресенье 02 марта 2025 16:03
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"Уклонист с собакой". ТЦК отреагировал на резонансное видео в соцсетях Фото: мужчину задержали во время прогулки с собакой (CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

На Волыни возник конфликт между работниками ТЦК и военнообязанным, который пытался избежать мобилизации. Во время попытки задержания мужчина оставил собаку на улице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно военнослужащих ТЦК, которые якобы оставили собаку военнообязанного на улице. Однако Волынский областной ТЦК и СП объяснили, что этот отрывок не отражает полной картины событий.

Как отметили в ТЦК, гражданин, изображенный на видео, является нарушителем воинского учета и пытался избежать службы. Он отказался самостоятельно прибыть в территориальный центр, поэтому военнослужащие пригласили его в служебный автомобиль.

Во время этого мужчина оставил собаку и убежал, но позже военные доставили его к транспортному средству, а собаку сопроводили к дому хозяина.

Животное было передано родным военнообязанного, а сам мужчина, учитывая его любовь к животным, был направлен для прохождения службы в кинологическое подразделение.

В ТЦК подчеркнули важность проверки информации и избегания преждевременных выводов, сделанных на основе фрагментарных видео.

Напомним, что в сети рассказали историю о коте, который шесть дней оставался сам в закрытой квартире после того, как его хозяина мобилизовали. В то же время в ТЦК и СП уточнили, что в рамках мобилизационных процессов не всегда есть возможность для решения таких проблем.

Кроме того, во Львовской области вблизи границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера из ОО "Спасение животных Харьков". Некоторые добавили, что представители ТЦК были пьяны, однако эти обвинения требуют дополнительной проверки.

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