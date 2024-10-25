Волинський школяр помер на спортмайданчику: що стало причиною

Інцидент стався 23 жовтня під час перерви між заняттями, коли підліток, виконуючи вправи на незакріплених футбольних воротах, отримав важкі травми після падіння конструкції.

Лікарі зафіксували у нього відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа та забій головного мозку.

На жаль, попри зусилля медиків, юнак помер 24 жовтня.

Поліція Волинської області відкрила кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України. Розслідується невиконання/недбале виконання обов’язків з охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Наразі відомо, що триває судово-медична експертиза, а слідчі збирають документи для встановлення осіб, відповідальних за технічний стан спортивного інвентарю.

Нагадаємо, що нещодавно під час повітряної тривоги у школі померла 13-річна школярка. Це сталося 21 жовтня в одному з навчальних закладів у Приморському районі міста Одеса.

Відомо, що школярці стало зле під час того, як інші після оповіщення про повітряну тривогу почали спускатися до укриття. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.