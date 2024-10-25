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Волынский школьник умер на спортплощадке: что стало причиной

Фото: шеврон полиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители расследуют факт смерти 17-летнего парня, скончавшегося в поселке Локачи на Волыни на спортплощадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП Волынской области.

Инцидент произошел 23 октября во время перерыва между занятиями, когда подросток, выполняя упражнения на незакрепленных футбольных воротах, получил тяжелые травмы после падения конструкции.

Врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и ушиб головного мозга.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, юноша скончался 24 октября.

Полиция Волынской области открыла уголовное производство по статье 137 Уголовного кодекса Украины. Расследуется неисполнение/небрежное исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних.

Известно, что идет судебно-медицинская экспертиза, а следователи собирают документы для установления лиц, ответственных за техническое состояние спортивного инвентаря.

Напомним, что недавно во время воздушной тревоги в школе скончалась 13-летняя школьница. Это случилось 21 октября в одном из учебных заведений в Приморском районе города Одесса.

Известно, что школьницы стало плохо во время того, как другие после оповещения о воздушной тревоге начали спускаться до укрытия. Подробности – в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что на Волыни 30 сентября в ДТП погиб Герой Украины, защищавший Донецкий аэропорт.

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