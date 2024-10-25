Волынский школьник умер на спортплощадке: что стало причиной

Инцидент произошел 23 октября во время перерыва между занятиями, когда подросток, выполняя упражнения на незакрепленных футбольных воротах, получил тяжелые травмы после падения конструкции.

Врачи зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и ушиб головного мозга.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, юноша скончался 24 октября.

Полиция Волынской области открыла уголовное производство по статье 137 Уголовного кодекса Украины. Расследуется неисполнение/небрежное исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних.

Известно, что идет судебно-медицинская экспертиза, а следователи собирают документы для установления лиц, ответственных за техническое состояние спортивного инвентаря.

Напомним, что недавно во время воздушной тревоги в школе скончалась 13-летняя школьница. Это случилось 21 октября в одном из учебных заведений в Приморском районе города Одесса.

Известно, что школьницы стало плохо во время того, как другие после оповещения о воздушной тревоге начали спускаться до укрытия. Подробности – в материале РБК-Украина.