У Волинській області вирішили, чи буде комендантська година на Великдень

В управлінні інформаційної та внутрішньої політики ОВА порадили підтримати ЗСУ та залишитися вдома у Великодню ніч заради безпеки.

Нагадаємо, що в Волинській області комендантська година триває з 00:00 до 05:00, під час цього часу перебувати на вулицях - заборонено.

"ВолиньPost" додали, що після 23 години церкви будуть зачинені, проте долучитись до богослужінь можна буде в режимі онлайн, трансляцію вестимуть українські церкви.

Для бажаючих відвідати церкву буде можливість освятити великодній кошик з 5:00 ранку 16 квітня.

Раніше ми писали, чи буде в Україні додатковий вихідний на Великдень.

Крім того, за даними опитувань, у 2023 році більшість населення України святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України та День захисників та захисниць України.

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