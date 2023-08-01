UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волинській області від кашлюку померла 2-місячна дитина

Фото: у Волинській області від кашлюку померла 2-місячна дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Луцькому районі Волинської області в липні від ускладнення кашлюка померла 2-місячна дитина. В області цього року спостерігається ріст захворюваності на кашлюк, хоча у 2022 році це захворювання зовсім не реєстрували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Дитина була нещеплена проти цієї хвороби за віком.

"Ймовірно, інфікування  відбулося від старших дітей в сім’ї, які також не щеплені в зв’язку з відмовами батьків", - припускають спеціалісти.

Як зазначили в Центрі, в області цього року спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Так, за 6 місяців 2023 року зареєстровано 66 випадків захворювання, з них 64 - серед дітей. 

"40% захворілих не мали жодного щеплення проти кашлюка. В минулому році дане захворювання не реєструвалося", - додали у Волинському центрі МОЗ.

Кашлюк: що відомо про хворобу?

Кашлюк - вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.  

Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). В 1 на 250 випадків (у 1% немовлят) вражається головний мозок (енцефалопатія). Кашлюк і його ускладнення можуть призвести до смерті дитини. Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.

Симптоми, зазвичай, з’являються через 7-10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча.

Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики кашлюка і його ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі. Потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря.

Схема щеплення

  • перша доза - 2 місяці;
  • друга доза - 4 місяці;
  • третя доза - 6 місяців;
  • четверта доза - 18 місяців.

Для вакцинації проти кашлюка можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.

Як повідомлялось, у 2019 році в Рівненській області від коклюшу померло немовля. Хлопчика 2 тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, однак його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітихвороби