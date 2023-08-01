У Волинській області від кашлюку померла 2-місячна дитина

Дитина була нещеплена проти цієї хвороби за віком.

"Ймовірно, інфікування відбулося від старших дітей в сім’ї, які також не щеплені в зв’язку з відмовами батьків", - припускають спеціалісти.

Як зазначили в Центрі, в області цього року спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Так, за 6 місяців 2023 року зареєстровано 66 випадків захворювання, з них 64 - серед дітей.

"40% захворілих не мали жодного щеплення проти кашлюка. В минулому році дане захворювання не реєструвалося", - додали у Волинському центрі МОЗ.

Кашлюк: що відомо про хворобу?

Кашлюк - вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.

Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). В 1 на 250 випадків (у 1% немовлят) вражається головний мозок (енцефалопатія). Кашлюк і його ускладнення можуть призвести до смерті дитини. Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.

Симптоми, зазвичай, з’являються через 7-10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча.

Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики кашлюка і його ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі. Потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря.

Схема щеплення

перша доза - 2 місяці;

друга доза - 4 місяці;

третя доза - 6 місяців;

четверта доза - 18 місяців.

Для вакцинації проти кашлюка можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.