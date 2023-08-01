В Волынской области от коклюша умер 2-месячный ребенок

Ребенок был не привит против этой болезни по возрасту.

"Вероятно, инфицирование произошло от старших детей в семье, которые также не привиты в связи с отказами родителей", - предполагают специалисты.

Как отметили в Центре, в области в этом году наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Так, за 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 66 случаев заболевания, из них 64 - среди детей.

"40% заболевших не имели никакой прививки против коклюша. В прошлом году данное заболевание не регистрировалось", - добавили в Волынском центре Минздрава.

Коклюш: что известно о болезни?

Коклюш - крайне заразное заболевание дыхательных путей. Наиболее характерным признаком коклюша является затяжной кашель. Болезнь легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Многие дети, инфицированные коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев. У младенцев коклюш может проявляться апноэ (временным прекращением дыхательных движений), поэтому для новорожденных детей особенно важно находиться в привитой среде.

Приблизительно у каждого десятого ребенка, заболевшего коклюшем, развивается воспаление легких, у каждого 50-го возникают судороги (у 3% младенцев). В 1 на 250 случаев (у 1% младенцев) поражается головной мозг (энцефалопатия). Коклюш и его осложнения могут привести к смерти ребенка. Пик смертности от коклюша приходится на возраст до 1 года.

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У привитых детей риск заболеть в 4-6 раз ниже.

Поэтому одним из наиболее эффективных методов профилактики коклюша и его осложнений является вакцинация. Прививка против коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцины закупаются за государственный счет, так что прививать ребенка можно безвозмездно в медицинском учреждении. Нужно только обратиться к своему семейному врачу.

Схема прививки

первая доза - 2 месяца;

вторая доза - 4 месяца;

третья доза - 6 месяцев;

четвертая доза - 18 месяцев.

Для вакцинации против коклюша могут использоваться вакцины как с ацеллюлярным (АаКДП), так и с цельноклеточным (АКДП) коклюшным компонентом. Оба типа вакцин формируют у привитых детей стойкий иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка.