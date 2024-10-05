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У Волинській області перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу

Фото: на Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК та ВЛК (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК та ВЛК. Це рішення було прийняте на тлі корупційного скандалу в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинську обласну державну адміністрацію.

Начальник ОВА Юрій Погуляйко сьогодні провів термінову нараду із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, медико-соціальних експертних комісій Волині, головними лікарями медзакладів, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я.

"Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію", - зазначив начальник ОВА.

До слова, наразі в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій.

Тож за результатами наради очільник області доручив правоохоронцям негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень - ініціювати перегляд.

Також, за даними ОВА, невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.

 

Скандал з доларами на ліжку

Нагадаємо, днями правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Після чого було проведено низку обшуків у службових кабінетах голови Хмельницької МСЕК та за місцем проживання її, та її близьких родичів.

Зокрема, у керівниці МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Детальніше про праву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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