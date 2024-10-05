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В Волынской области проверят решение МСЭК и ВЛК на фоне коррупционного скандала

Фото: на Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВЛК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВЛК. Данное решение было принято на фоне коррупционного скандала в области.

Начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию", - отметил начальник ОВА.

К слову, в настоящее время в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий.

По результатам совещания глава области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВЛК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.

Также, по данным ОВА, безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.

 

Скандал с долларами на кровати

Напомним, на днях правоохранители открыли уголовное производство по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы. После чего был проведен ряд обысков в служебных кабинетах председателя Хмельницкой МСЭК и по месту жительства ее и близких родственников.

В частности, у руководительницы МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Детальнее о праве, можно узнать в материале РБК-Украина.

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