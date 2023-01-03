UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волинській області на кризі загинула дитина, травмувались рятувальники, є врятовані

Фото: у Волинській області на кризі загинула дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 січня, у Волинській області на кризі загинула дитина, ще двох врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Близько 14:15, у м. Нововолинськ троє дітей 2010-2012 р. н. перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 м від берега.

"Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло піднято до берега рятувальниками", - розповіли у відомстві.

Двох дітей врятували фахівці ДСНС. З діагнозом переохолодження їх госпіталізовано до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням.

"Щоб не втратити час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки", - додали рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область