UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волинській області через негоду частина громад залишилася без світла

Фото: громади Волинської області залишилися без світла через негоду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У двох районах Волинської області через сильний сніг та зледеніння багато населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та пошкоджені опори, що спричинило масове знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старові) Маневицька громада)", - йдеться у повідомленні.

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - зазначив Погуляйко.

Раніше ми писали, що в суботу, 10 грудня, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок пригоди двоє людей отримали травми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область