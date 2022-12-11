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У Волинській області через негоду частина громад залишилася без світла

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Луцьк, Неділя 11 грудня 2022 19:57
У Волинській області через негоду частина громад залишилася без світла Фото: громади Волинської області залишилися без світла через негоду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У двох районах Волинської області через сильний сніг та зледеніння багато населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та пошкоджені опори, що спричинило масове знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старові) Маневицька громада)", - йдеться у повідомленні.

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - зазначив Погуляйко.

Раніше ми писали, що в суботу, 10 грудня, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок пригоди двоє людей отримали травми.

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