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В Волынской области из-за непогоды часть громад остались без света

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Луцк, Воскресенье 11 декабря 2022 19:57
В Волынской области из-за непогоды часть громад остались без света Фото: громады Волынской области остались без света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В двух районах Волынской области из-за сильного снега и обледенения многие населенные пункты остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поврежденные опоры, что повлекло за собой массовое обесточивание в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская, Ковельская, Старовиживская и Маневицкая громады)", - говорится в сообщении.

Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды", - отметил Погуляйко.

Ранее мы писали, что в субботу, 10 декабря, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

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