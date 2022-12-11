В Волынской области из-за непогоды часть громад остались без света
В двух районах Волынской области из-за сильного снега и обледенения многие населенные пункты остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.
"Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поврежденные опоры, что повлекло за собой массовое обесточивание в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская, Ковельская, Старовиживская и Маневицкая громады)", - говорится в сообщении.
Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.
"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды", - отметил Погуляйко.
Ранее мы писали, что в субботу, 10 декабря, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.
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