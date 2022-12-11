В Волынской области из-за непогоды часть громад остались без света

В двух районах Волынской области из-за сильного снега и обледенения многие населенные пункты остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поврежденные опоры, что повлекло за собой массовое обесточивание в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская, Ковельская, Старовиживская и Маневицкая громады)", - говорится в сообщении.

Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды", - отметил Погуляйко.