На Волині загиблого захисника України не дали відспівати у храмі: деталі скандалу

У понеділок, 16 грудня, в селі Смолярі Волинської області прощались із полеглим захисником України - Василем Солодухою. Проте відспівувати військового довелось під зачиненою брамою місцевого храму. Всередину нікого не пустили.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про скандальне прощання з військовим

Про загибель Василя Солодухи під час виконання бойового завдання в районі села Мала Вовча Харківської області стало відомо 12 грудня. Воїну було 45 років.

Прощання із загиблим військовослужбовцем відбулось 16 грудня в селі Смолярі - у Старовижівській селищній громаді Ковельського району Волинської області.

"Сьогодні (16 грудня, - Ред.) провели в останню путь Воїна Героя Василя Солодуху, жителя села Смолярі", - написав у своєму Facebook Іван Зеленко, який є настоятелем храму Святителя Василія Великого Православної церкви України в селищі Стара Вижівка (у центрі громади).

У своєму дописі чоловік поділився фото та відео з місця події.

Допис Івана Зеленка (скриншот: facebook.com/Ivan Zelenko)

На них можна побачити, що відспівування полеглого захисника України відбувається не у місцевому храмі, не на його території, а під зачиненою брамою.

Відспівування воїна (фото: facebook.com/Ivan Zelenko)

У коментарях до допису настоятеля велика кількість користувачів висловила своє обурення ситуацією, яка склалась:

"Оце заслужив Герой та його батьки! На нуль священника та голову ОТГ"

"Московська ординська секта не впустила в храм Героя, який загинув захищаючи Україну від ординської навали. Це не просто ганьба, це зневага до всіх, хто зі зброєю боронить нашу землю від дикої орди. Вічна пам'ять і царство небесне Герою"

"Заядлий московський піп, інакше і не назвеш… Ганьба"

"Невже так важко було відкрити церкву і провести заупокійне богослужіння за загиблим Героєм! Складається таке враження, що це особисте майно священника, а не громади! Герой загинув за Україну і церква знаходиться на території України! Вклоняємось до землі загиблому земляку, віддаємо останню шану і просимо вибачення у батьків за таке ставлення людей"

"Яка ганьба. Загинув за Україну і така шана герою у рідній домівці. Остання путь така важка. Ганьба голові ОТГ"

"Люди, що з вами відбувається? Ви громадяни України, чи насєлєниє... Яка зневага до Героя зi сторони УПЦ МП i мовчазна згода з такою неповагою односельчан Героя"

"Пора тих москальських попів прикопувати"

"Царство Небесне! Вічна і світла пам'ять Герою Захиснику України від московії рашистської! Щирі співчуття рідним та близьким! Оце так ФСБ-попи секти-УПЦ нероздільної від МП показують своїм зомбі-прєхожанам, хто такі вони дійсно є. Не давши відспівувати, зневажаючи Героя, Захисника України в УПЦ МП Церкві попів Онуфрієвських, що є нероздільною від РПЦ Кіріла"

Учасник групи "Рідна Старовижівщина" Володимир Тимошук оприлюднив також відео, на якому можна побачити момент відспівування під зачиненою брамою храму.

"Серце кров'ю обливається. Звертаюсь до жителів села Смолярі: за кого, чи за що загинув ваш земляк? Як можна, так не поважати героя? Невже віддавши своє життя за вас усіх, він заслужив ось такої неповаги?" - написав чоловік.

Детальніше про те, що сталось, розповів військовослужбовець Збройних сил України Андрій Шустваль у відповідному відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Московській піп не пустив до церкви відспівати загиблого захисника України", - наголосив він.

За словами військового, батьки й родина загиблого на сході України захисника виявили бажання, щоб чин відспівування проводив український батюшка, який належить до Православної Церкви України.

"Місцевий священник (йдеться, ймовірно, про настоятеля храму в селі Смолярі Леоніда Бірука, - Ред.) спочатку, перед паствою, сказав, що надасть церкву для відспівування. Але наступного дня він змінив своє рішення і прийшов до родини загиблого, де чинив моральний тиск і погрожував", - розповів Шустваль.

На Facebook-сторінці Старовижівської селищної ради також було опубліковано кілька дописів про прощання з Василем Солодухою.

В одному з них - чимало світлин, на яких можна побачити зустріч загиблого захисника односельчанами, прощання з ним найближчих людей, поховання на цвинтарі. Але не відспівування.

Голова Старовижівської громади Василь Камінський зробив репост цього допису, чим відверто обурив декого із громадян:

"Як лицемірно! Ви ж голова громади й нічогісінько не зробили, коли домовину із захисником не пустили до храму! Скажіть, ви інтереси держави відстоюєте, яку захищав воїн, чи чиї інтереси? Конституція України для вас щось важить? Ви посадова особа чи хто? Це просто злочинна бездіяльність, коли так принижували загиблого захисника України і його родину, ви нічогісінько не зробили. Просто наплювали на останню волю воїна. Ганьба вам"

"Ганьба громаді, яка терпить кацапських прибічників при владі. Такі завтра здадуть кацапам усе разом із попами"

"Лицемір, сто разів лицемір!"

"Царство небесне герою... А такого щура гнилого, як Камінський, гнати потрібно мітлою"

Варто зазначити, що дещо раніше журналіст Валентина Блінова розповіла, буцімто старовижівський селищний голова Камінський та священник місцевої сільської церкви (яка нібито не належить до московського патріархату) приходили до батьків Василя Солодухи та вмовляли "відмовитися від того, щоб загиблого Героя хоронили священники та капелани Православної Церкви України".

Вона уточнила, що дізналась про це цілком випадково - від мешканців села.

"Мовляв, тоді батьки не зможуть зайти в церкву і поставити свічку за упокій сина", - додала Блінова.

Вона повідомила також, що ще один син цих батьків перебуває нині у війську - захищає Україну від ворожої навали, "яку благословляють на вбивства українців московські попи".

Допис Валентини Блінової (скриншот: facebook.com/Валентина Блінова)

Під цією публікацією дехто з користувачів поділився власними негативними враженнями:

"Таких голів на Волині, на жаль, більшість"

"Диму без вогню не буває. Смолярівський піп - один із найнахабніших в окрузі. Ну і в Камінського московське православіє головного мозку зашкалює. От і два чоботи пара. Народ пробуджується... Кволо й дорогою ціною"

"Колківське ОТГ теж саме"

Тим часом Камінський заперечив подібну інформацію.

"В соціальних мережах з'явився допис Валентини Блінової про те, що я якимось чином впливав на волю батьків загиблого Героя України Василя Солодухи! Хочу заявити офіційно! Наша позиція - це воля батьків! Батьки вирішили, що чин поховання їх сина-Героя буде звершуватися Православною Церквою України! Їх воля не обговорюється і ніким не може обговорюватись", - наголосив він у своєму Facebook.

Офіційна позиція Василя Камінського (скриншот: facebook.com/Василь Камінський)