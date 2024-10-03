Священник УПЦ МП не відкрив Царські Врата, щоб вшанувати полеглого воїна (відео)
Священник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) під час прощання з полеглим захисником відмовився відкрити Царські Врата - щоб вшанувати воїна, який віддав життя за Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідні відео, опубліковані у TikTok присутнім на події священником Василієм.
Що відомо про скандал
Виходячи із підписів до опублікованих у мережі відео, подія сталась у середу, 2 жовтня 2024 року, у селі Вовчинець - у Кельменецькій селищній громаді Дністровського району Чернівецької області.
"2 жовтня 2024. Похорон. Вічна Пам'ять. Село Вовчинець, Дністровський район. Воїн Герой України. Карпа Володимир Тарасович. 09.09.1976 - 21.05.2023", - зазначається в одному з підписів.
На відео можна побачити, що у храмі проходить прощання із загиблим військовим, під час якого священника УПЦ МП - отця Віктора - просять відкрити Царські Врата.
Він відповідає відмовою й зазначає, буцімто "не має права" це зробити.
@kovtashvasilii7 Священник УПЦ МП не захотів відкрити Царські Ворота щоб вшанувати Воїна Героя України.@Роман Грищук оригінальний звук - Священник Василій
Коли до служителів храму звертається донька полеглого Героя, їй радять "не провокувати" й "молитися", оскільки вона, буцімто, "не знає порядку".
@kovtashvasilii7 2 жовтня 2024 Похорон Вічна Памʼять село Вовчинець Дністровський район Воїн Герой України Карпа Володимир Тарасович 09.09.1976 - 21.05.2023 @Роман Грищук оригінальний звук - Священник Василій
У підсумку отець Віктор підходить ближче до присутніх і закликає іншого священнослужителя, який проводив церемонію прощання та просив його відкрити Царські Врата, "не вести людей у блуд" і не віддавати "ту душечку Сатані".
"Бог нехай прийме. А ви не здайте його душу Сатані", - наголосив священник УПЦ МП.
@kovtashvasilii7 @Роман Грищук оригінальний звук - Священник Василій
Заборона РПЦ
Нагадаємо, останнім часом у Верховній Раді України було зареєстровано 11 законопроектів про заборону чи обмеження діяльності іноземних релігійних організацій та їхніх філій.
23 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про заборону діяльності Російської православної церкви та організацій, пов'язаних із нею (який Верховна Рада схвалила дещо раніше - 20 серпня).
Закон визначає, зокрема, що в нашій країні заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які мають керівний центр, розташований у державі-агресорці, або ж підтримують збройну агресію проти України
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