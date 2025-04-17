На Волині з'явилося нове місто: цього чекали понад 80 років

Верховна Рада ухвалила постанову №12304 про надання селищу Олика на Волині статусу міста. Відповідне рішення 17 квітня підтримали 255 народних депутатів.

Голова Олицької громади Олександр Приндецький зазначив у коментарі "Суспільному", що зміна статусу сприятиме розвитку населеного пункту. За його словами, нині в Олиці проживає 3750 людей.

Чому Олика прагнула стати містом

Історично Олика мала статус міста до 1939 року, але його було втрачено в радянський період. Восени 2023-го мешканці вирішили повернути історичну справедливість. Селищна рада підтримала ініціативу, а у грудні - Волинська обласна рада схвалила відповідне звернення до парламенту.

Попри те, що населення Олики не відповідає чинним критеріям для міст (понад 10 тисяч мешканців), населеному пункту вдалося змінити статус завдяки історичному значенню.

Олика - не єдина на Волині, яка прагне стати містом. За даними Асоціації міст України, в регіоні є ще кілька селищ, які висловлюють аналогічні наміри.