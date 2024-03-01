ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Волині викрили банду, яка допомогла переправити через кордон майже 170 чоловіків

Волинська область, П'ятниця 01 березня 2024 17:44
UA EN RU
На Волині викрили банду, яка допомогла переправити через кордон майже 170 чоловіків Архівне фото: На Волині викрили банду, яка допомогла переправити через кордон майже 170 чоловіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці на Волині викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон до Польщі. За цією схемою з України виїхали майже 170 чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як працювала схема

Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині. Клієнтів шукали в соцмережах, а вартість послуг становила 3,5 тисячі доларів з людини.

З ними заздалегідь домовлялися про зустріч і доставляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів.

Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією з контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Оголошено першу підозру

Інспектору за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила до 13 травня 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Відповідно, виїзд за межі України більшості військовозобов'язаних заборонено.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Буквально сьогодні стало відомо, що прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження у регіоні через зростання спроб незаконного перетину кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Волинська область ДБР Мобілізація в Україні пограничная служба
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня