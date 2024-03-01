На Волині викрили банду, яка допомогла переправити через кордон майже 170 чоловіків

Правоохоронці на Волині викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон до Польщі. За цією схемою з України виїхали майже 170 чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Як працювала схема

Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині. Клієнтів шукали в соцмережах, а вартість послуг становила 3,5 тисячі доларів з людини.

З ними заздалегідь домовлялися про зустріч і доставляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів.

Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією з контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Оголошено першу підозру

Інспектору за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила до 13 травня 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Відповідно, виїзд за межі України більшості військовозобов'язаних заборонено.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Буквально сьогодні стало відомо, що прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження у регіоні через зростання спроб незаконного перетину кордону.