На Волыни более 100 тысяч человек остались без света и воды из-за атаки

Ночью россияне атаковали Волынь реактивными дронами. Около 105 тысяч абонентов остались без света, а в Луцке частично ограничили подачу воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка .

По данным ОВА, область атаковали реактивные дроны типа "Шахед". За ночь на Волынь направили более 10 беспилотников.

Удары пришлись на объекты энергетики в Луцком и Ковельском районах. Из-за этого без электричества осталось почти 105 тысяч абонентов.

Также в Луцке частично ограничили водоснабжение.

"Аварийные бригады работают в усиленном режиме и делают все вероятное", - отметили в ОВА.

Кроме того, в Луцком районе травмирован один человек и поврежден дом.

Напомним, что в ночь на 23 октября Россия атаковала Украину 176 ударными дронами из семи направлений.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила или подавила 140 из них, однако есть попадание на 19 локациях.