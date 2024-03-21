На Волыни предпринимателей предупредили о мошенниках: выманивают деньги от имени ОВА
В Волынской области активизировали деятельность мошенники. Они пытаются выманить деньги у предпринимателей под видом областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram.
Чиновник рассказал, что предпринимателям в области снова начали приходить письма аферистов от его имени с просьбой отправить деньги "на счета фондов с целью помочь ВСУ". Взамен мошенники обещают "право на получение налоговых льгот".
"Отмечаю, что при получении таких обращений или телефонных звонков сразу сообщайте правоохранительным органам. Ни один из представителей Волынской облгосадминистрации не отправляет подобных писем", - подчеркнул Погуляйко.
Схемы мошенников
Напомним, на фоне начала полномасштабного вторжения россиян в Украине появились новые схемы мошенников.
В частности, недавно стало известно, что аферисты начали массово распространять информацию о "сборе средств на лечение человека, которого сбила машина". Они прикрываются благотворительным фондом "Свои".
Также украинцам дали основные советы, как помогать украинским защитникам безопасно и не отдать свои деньги мошенникам.
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