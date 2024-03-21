На Волыни предпринимателей предупредили о мошенниках: выманивают деньги от имени ОВА

Фото: мошенники пытаются выманить деньги у предпринимателей на Волыни (Getty Images)

В Волынской области активизировали деятельность мошенники. Они пытаются выманить деньги у предпринимателей под видом областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram.