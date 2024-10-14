На Волині перевірять критичні підприємства на зловживання при бронюванні працівників, - ОВА

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, у жовтні набули чинності нові правила щодо електронного бронювання через "Дію".

Зокрема, державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівника, якщо про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".

Також раніше повідомлялося, що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада.

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