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На Волині перевірять критичні підприємства на зловживання при бронюванні працівників, - ОВА

Фото: на Волині перевірять критичні підприємства на зловживання при бронюванні працівників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Волинській області перевірять усі критично важливі підприємства на предмет зловживань під час бронювання працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Як повідомив Погуляйко, сьогодні він провів нараду із представниками силових структур, територіального центру комплектування та соціальної підтримки та державної податкової інспекції.

В ході наради обговорили виконання мобілізаційних завдань в області та зловживання при бронюванні.

"Такі випадки є, тож прийняли рішення провести аудит "критичних" підприємств на предмет виявлення зловживань під час бронювання своїх працівників. Війна в нашій державі триває. Мобілізаційні завдання, поставлені Генштабом, повинні бути виконанні, а будь-які зловживання на питаннях броні та відстрочок не припустимі", - зазначив глава ОВА.

 

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, у жовтні набули чинності нові правила щодо електронного бронювання через "Дію".

Зокрема, державним органам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівника, якщо про нього немає даних у реєстрі "Оберіг".

Також раніше повідомлялося, що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада.

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Волинська областьМобілізація в Україні