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Volia. Смотри позитивно

Пресс-релизы, Среда 26 августа 2020 14:08

"Время замечать хорошее: в новых тарифах, в крутом контенте, в структурных изменениях компании, в удобных сервисах. Volia становится провайдером дружественным к клиентам и миру, поддерживая тренд "антихейта", показывает, как важно положительно воспринимать реальность", - Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

20 августа Volia заявила об изменениях, результатом которых стало обновление айдентики и бренд-позиционирования. Изменения произошли внутри компании, а визуальный язык бренда, айдентика, внешне отобразили трансформацию для аудитории.

"Volia изменилась, стала легче во взаимодействии, приятнее в клиентском опыте, интереснее в своих сервисах, словом – дружественным провайдером для каждого.

У компании уже был сильный логотип – бабочка, который сейчас обновился. Важно было сохранить преемственность, узнаваемую форму и цвета. Для этого мы сделали их более современными", - Роман Гаврыш, СЕО маркетинг агентства Aimbulance.

Новый логотип Volia и его образ передают ощущение легкости и простоты. Логомарка лаконичная, с глубоким символизмом и смыслом – диджитальная кнопка (которая передает доступ к контенту) и живая бабочка (образ, который символизирует легкость) реинкарнировались в единый символ бабочки-сердца. Обновленная логомарка показывает динамику, интерактивность, простоту и открытость миру.

Volia. Смотри позитивно

Принимая во внимание высокую значимость бренда перед аудиторией, написание Volia было изменено на латинское, и это правильно, так как язык современного мира – английский, а название все-равно легкое в прочтении. Кроме того, некоторые саббренды и продукты уже давно используют название Volia, но теперь транслитерация носит масштабный характер. Также, был изменен шрифт на более современный, но по-прежнему читабельный.


Volia. Смотри позитивно

"Как дружественный̆ провайдер, Volia показывает аудитории, насколько круто быть дружественным ко всему – это новая философия взаимоотношений, ценностей. Иногда, мы так привыкаем к чему-то, что не замечаем изменений. В коммуникации Volia показывает, что стоит замечать больше положительного вокруг себя и тогда поймёшь, насколько все становится лучше. Посмотрите на мир иначе вместе с Воля – это основное сообщение", - Антон Дзюбенко, СЕО компании Volia.

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