Volia. Дивись позитивно

"Час помічати хороше: в нових тарифах, в крутому контенті, у структурних змінах компанії, в зручних сервісах. Volia стає провайдером дружнім до клієнтів і світу, підтримуючи тренд "антихейту", показує, як важливо позитивно сприймати реальність", - Сандра Крауіня, маркетинг директор Volia.

20 серпня Volia заявила про зміни, результатом яких стало оновлення айдентики і бренд-позиціонування. Зміни відбулися всередині компанії, а візуальна мова бренду, айдентика, зовні відобразили трансформацію для аудиторії.

"Volia змінилася, стала легша у взаємодії, приємніша в клієнтському досвіді, цікавіша в своїх сервісах, словом - дружнім провайдером для кожного.

У компанії вже був сильний логотип - метелик, який зараз оновився. Важливо було зберегти спадкоємність, впізнавану форму і кольори. Для цього ми зробили їх більш сучасними", - Роман Гавриш, СЕО маркетинг агентства Aimbulance.

Новий логотип Volia і його образ передають відчуття легкості і простоти. Логомарка лаконічна, з глибоким символізмом і здоровим глуздом - діджитальная кнопка (яка передає доступ до контенту) і живий метелик (образ, який символізує легкість) реінкарнувалися в єдиний символ метелика-серця. Оновлена ​​логомарка показує динаміку, інтерактивність, простоту і відкритість світу.

Беручи до уваги високу значимість бренду перед аудиторією, написання Volia було змінено на латинське, і це правильно, адже мова сучасного світу - англійська, а назва все одно легка в прочитанні. Крім того, деякі саббренди і продукти вже давно використовують назву Volia, але тепер транслітерація носить масштабний характер. Також, був змінений шрифт на більш сучасний, але як і раніше читабельний.

"Як дружелюбний провайдер, Volia показує аудиторії, наскільки круто бути дружнім до всього - це нова філософія взаємин, цінностей. Іноді, ми так звикаємо до чогось, що не помічаємо змін. У комунікації Volia показує, що варто помічати більше позитивного навколо себе і тоді зрозумієш, наскільки все стає краще. Подивіться на світ інакше разом з Воля - це основне повідомлення", - Антон Дзюбенко, СЕО компанії Volia.