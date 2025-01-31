Волгоградську область атакували дрони: виникла пожежа на НПЗ

За словами росіян, звуки вибухів, прольотів дронів і стрілянини, було чути приблизно близько 3 години ночі за місцевим часом. Канал SHOT писав, що їх чули в районі місцевого НПЗ у Красноармійському районі. Як стверджують деякі інші ЗМІ та пабліки, був атакований нафтопереробний завод "Лукойлу", який розташований безпосередньо у Волгограді. Однак зазначимо, що це поки що попередня інформація.

Офіційна інформація про атаку з'явилася лише ближче до ранку. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив, що виникла пожежа на НПЗ, але заявив, що це сталося внаслідок начебто "падіння на уламки" БпЛА. Крім того, він не уточнив, у якому саме місті була атака.

"На території Волгоградської області було відбито атаку восьми БпЛА. Унаслідок народження уламків одного з БпЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано", - заявив губернатор.

Також Бочаров стверджує, що нібито внаслідок атаки постраждав один робітник, його госпіталізували.