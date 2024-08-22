UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волгоградській області скаржаться на атаку дронів, сталася пожежа на аеродромі

Ілюстративне фото: у Волгоградській області сталася пожежа на аеродромі через дронову атаку (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області цієї ночі, 22 серпня, пролунали вибухи через начебто атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Після цього сталася пожежа на летовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що повідомлення про вибухи від мешканців Калача-на-Дону (Калачевський район) стали з'являтися в мережі близько пів на четверту ночі.

Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

Як пише Telegram-канал Baza, один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого БПЛА "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

Тут йдеться про військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону. В мережі висловлюють припущення, що саме це летовище може бути ціллю нинішньої дронової атаки.

А от Astra повідомляє з посиланням на жителів Калача-на-Дону, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів "вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки проліту БПЛА".

При цьому місцева влада наразі нічого не повідомляє про інцидент. Також не поступали дані щодо можливих постраждалих.

Нагадаємо, перед тим в РФ також скаржилися на атаки дронів у Волгоградській області. Так, наприклад, 5 серпня у Волгограді була пожежа на електропідстанції, перед чим був вибух.

Також повідомлялося, що у липні у місті Калач-на-Дону палала нафтобаза після дронової атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВолгоградПожежаАтака дронів