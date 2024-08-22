У Волгоградській області скаржаться на атаку дронів, сталася пожежа на аеродромі

Зазначається, що повідомлення про вибухи від мешканців Калача-на-Дону (Калачевський район) стали з'являтися в мережі близько пів на четверту ночі.

Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

Як пише Telegram-канал Baza, один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого БПЛА "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

Тут йдеться про військовий аеродром "Маринівка", що розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону. В мережі висловлюють припущення, що саме це летовище може бути ціллю нинішньої дронової атаки.

А от Astra повідомляє з посиланням на жителів Калача-на-Дону, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів "вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки проліту БПЛА".

При цьому місцева влада наразі нічого не повідомляє про інцидент. Також не поступали дані щодо можливих постраждалих.