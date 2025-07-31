У Волгоградській області РФ дрони вдарили по залізничному вузлу, закривши рух поїздів

Удари по логістиці ворога

Нагадаємо, останнім часом дрони завдали серію ударів по логістиці Російської Федерації. Зокрема, у місті Сальськ Ростовської області 29 липня було атаковано залізничну інфраструктуру.

Транспортний вузол використовувався для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.

Також виникла пожежа в районі тягової підстанції "Подвійна", яка розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 - Сальськ".

Як заявив президент України Володимир Зеленський, точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим чинником, який здатен наблизити мир.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти повинні відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", - заявив Зеленський.