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У Волгоградській області РФ дрони вдарили по залізничному вузлу, закривши рух поїздів

Фото: Дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У місті Котельникове Волгоградської області РФ після нічної атаки БПЛА виникла пожежа. Закрито рух поїздів і порушено газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Аstra.

Як повідомив губернатор області Андрій Бочаров, дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Зокрема, обмежено рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району,

На відео з Котельникового видно, що після атаки виникла пожежа.

 

Удари по логістиці ворога

Нагадаємо, останнім часом дрони завдали серію ударів по логістиці Російської Федерації. Зокрема, у місті Сальськ Ростовської області 29 липня було атаковано залізничну інфраструктуру.

Транспортний вузол використовувався для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.

Також виникла пожежа в районі тягової підстанції "Подвійна", яка розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 - Сальськ".

Як заявив президент України Володимир Зеленський, точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим чинником, який здатен наблизити мир.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти повинні відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", - заявив Зеленський.

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