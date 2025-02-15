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У Волгограді прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ

Фото: у місті було чутно понад 15 вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 15 лютого у Волгограді прогриміла серія сильних вибухів. Росіяни стверджують, що ППО нібито збиває невідомі дрони в районі місцевої нафтобази (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, канал SHOT пише, що за словами місцевих жителів вибухи почалися приблизно о 03:15 за місцевим часом. Паралельно вони спостерігали яскраві спалахи в небі. Як стверджують росіяни, система протиповітряної оборони нібито знищувала безпілотники на підльоті до місцевого НПЗ у Красноармійському районі міста.

Крім цього, звуки вибухів було чути в Кіровському районі міста і в населеному пункті Краснослобідськ.

Пізніше в соцмережах було опубліковано відео, на якому чути один із потужних вибухів у Волгограді. SHOT уточнив, що над містом прогриміло понад 15 вибухів і вони не припиняються вже протягом хвилин 45.

 

Росіяни також розповіли, що на тлі вибухів у дворах спрацювали сигналізації у машин. При цьому, жодних пошкоджень нібито поки що немає. При цьому, вибухи досі тривають. Офіційної інформації з цього приводу не було.

Докладніше про те, чим здійснюються атаки по російських нафтобазах і чи підривають вони здатності Росії вести агресивну війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяВолгоградНПЗВибух