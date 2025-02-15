В Волгограде прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов по НПЗ

В частности, канал SHOT пишет, что по словам местных жителей взрывы начались примерно в 03:15 по местному времени. Параллельно они наблюдали яркие вспышки в небе. Как утверждают россияне, система противовоздушной обороны якобы уничтожала беспилотники на подлете к местному НПЗ в Красноармейском районе города.

Кроме этого, звуки взрывов были слышны в Кировском районе города и в населенном пункте Краснослободск.

Позже в соцсетях было опубликовано видео, на котором слышно один из мощных взрывов в Волгограде. SHOT уточнил, что над городом прогремело более 15 взрывов и они не прекращаются уже на протяжении минут 45.

Россияне также рассказали, что на фоне взрывов во дворах сработали сигнализации у машин. При этом, никаких повреждений якобы пока нет. При этом, взрывы до сих пор продолжаются. Официальной информации по этому поводу не было.