У Волгограді прогриміли вибухи: дрони атакували місцевий НПЗ

У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Невідомі дрони нібито атакують НПЗ, що належить "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Спочатку жодної офіційної інформації про атаку не було. Пізніше російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано. Лише через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

На події відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

"Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців", - додав він.