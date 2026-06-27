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Волгоград зазнав ракетної атаки: під ударом завод з виробництва установок "Іскандер-М"

05:15 27.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаку?
aimg Едуард Ткач
Фото: після ударів піднялися стовпи диму (t.me/mchs_official)

Зранку в суботу, 27 червня, росіяни поскаржилися на гучні вибухи у Волгограді. У місті, попередньо, атаковано одне із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Приблизно о 03:50 (за київським часом) у пабликах почали писати, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Крім цього, про ракетну небезпеку попередили мешканців Пензенської, Оренбурзької, Самарської, а також у Татарстані.

Паралельно майже в цей час у соцмережах з'явилися кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. Також на деяких відео було видно, що у Волгограді були прильоти, після чого здіймався стовп диму.

OSINT-паблік уточнює, що, попередньо, під удар потрапив завод "Титан-Барікади". Це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням.

Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, артсистеми, компоненти для ракетних комплексів, а саме "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".

Цей завод з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями. Причина – виробництво озброєння для армії РФ.

Інші удари

Нагадаємо, на початку цього тижня, 22 червня, росіяни скаржилися на вибухи у Воронежі. Як згодом виявилося, українські військові атакували ракетами Воронезький завод напівпровідникових приладів "Складання" .

Також ми писали, що 29 травня дрони атакували у Волгограді один із найбільших НПЗ у Росії - "Лукойл-Волгограднафтопереробка". На об'єкті виникла пожежа.

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Російська ФедераціяВолгоград