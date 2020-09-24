Вольфсбург - Десна: дебютный матч черниговцев в Лиге Европы

"Вольфсбург" и "Десна" сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:15, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают явным фаворитом встречи немецкий клуб. Александр Рябоконь взял на игру 22 футболиста.

24 сентября 21:15

Вольфсбург, стадион АОК

Для немцев это будет третья встреча против украинской команды в течение года. В прошлом сезоне на групповом этапе ЛЕ "Вольфсбург" встречался с "Александрией", которую обыграл дважды - 3:1 дома и 1:0 на выезде. Затем их соперником по 1/8 финала турнира стал донецкий "Шахтер", которому без шансов уступили (1:2 дома и 0:3 в гостях).

Превью

Черниговцы в прошлом сезоне были близки к бронзовым медалям, которые дают прямую путевку в групповой этап. Однако команда, Александра Рябоконя финишировала на четвертом месте, поэтому они стартуют этой стадии розыгрыша турнира.

А вот "волки" пробились в третий квалифраунд благодаря разгромной победе на выезде над албанским "Кукеси" - 4:0. В Бундеслиге прошлого сезона "Вольфсбург" занял лишь седьмое место.

Прогноз букмекеров

Специалисты не верят в украинскую команду и считают фаворитами немцев. На победу "Вольфсбурга" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,14, то как успех "Десны" оценен в 15,00, ничья - 6,50. Вероятность выхода "волков" в следующий раунд турнира также значительно выше - 1,09 против 7,10 у "северян".

Где смотреть

Матч состоится в четверг, 24 сентября, на арене AOK Stadion - одном из стадионов немецкого "Вольфсбурга" в одноименном городе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:15 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок покажет телеканал "Футбол 1".

Что дальше

На этой стадии победитель определяется в одном матче. В случае победы подопечные Александра Рябоконя за выход в групповой раунд турнира поспорят с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).