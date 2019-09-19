Вольфсбург - Александрия: анонс матча

"Александрия" дебютирует в групповом этапе Лиги Европы выездным матчем с "Вольфсбургом". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают немцев фаворитом поединка. УЕФА не разрешил украинской команде играть на домашнем стадионе.

19 сентября 22:00

Вольфсбург, стадион "Фольксваген-Арена"

"Александрия" впервые в своей истории принимает участие в групповом раунде еврокубковв отличие от "Вольфсбурга", который имеет немалый опыт выступлений на евроарене.

Перед стартом в Лиге Европы "Александрия" добилась победы на "Днепром-1" в украинской Премьер-лиге. Немцы в последнем матче во внутреннем чемпионате не смогли обыграть в гостях дюссельдорфскую "Фортуну". Команда Владимира Шарана удерживает третье место в турнирной таблице, в то время как "Вольфсбург" расположился на 5 месте в Бундеслиге.