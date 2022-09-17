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Волейбольный "Прометей" получил соперников в группе женской Лиги чемпионов

Фото: "Прометей" в финале Кубка Украины-2022 (prometeyvc.com)
Автор: Антон Федорцив

Женский волейбольный "Прометей" из Слобожанского узнал оппонентов на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Отечественный гранд приступит к борьбе в основной сетке главного еврокубка. "Прометей" по итогам жеребьевки попал в квартет B.

Там соперниками украинских волейболисток станут итальянский "Веро Воллей", французский "Волеро Ле-Канне" и румынский "Волей Альба Блаж". В прошлом сезоне "Прометей" прошел квалификацию Лиги чемпионов и финишировал последним в группе.

В этом году за выход в плей-офф борьбу поведут 20 клубов. Их разделили на пять квартетов. В стадию матчей на вылет попадут все победители групп и три лучших команд среди финиширующих вторыми.

Ранее мужская сборная Украины получила приглашение в квалификационный турнир к Олимпийским играм-2024. "Сине-желтые" впервые будут бороться за путевку на Олимпиаду осенью 2023 года.

К слову, украинка Магучих попала в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы.

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