Волейбольный "Прометей" получил место в иностранном чемпионате

Украинская команда стала 11-й в чешском первенстве. Старт нового чемпионата запланирован на октябрь.

"Прометей" проведет основной и дополнительный этап Экстралиги. Однако при любых условиях не будет претендовать на участие в плей-офф за чемпионство. Финансирование команды будет оставаться за руководством клуба, а место в лиге досталось волейболисткам бесплатно.

Чешская волейбольная ассоциация одобрила программу длительной помощи украинскому волейболу. Разрешение играть "Прометею" в женской Экстралиге – один из ее пунктов. Кроме того, в Чехии будет базироваться и женская сборная Украины.

Там национальная команда будет готовиться к квалификации перед чемпионатом Европы. 20 августа украинки сыграют против сборной Кипра в Кутной Горе, а 28 августа будет противостоять Португалии в Таборе.