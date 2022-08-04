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Волейбольный "Прометей" получил место в иностранном чемпионате

Новина українською →
Прага, Четверг 04 августа 2022 12:27
Волейбольный "Прометей" получил место в иностранном чемпионате Фото: "Прометей" в финале Кубка Украины-2022 (prometeyvc.com)
Автор: Антон Федорцив

Чешская волейбольная ассоциация одобрила заявку "Прометея" из Слобожанского на участие в местной женской Экстралиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cesky Volejbal.

Украинская команда стала 11-й в чешском первенстве. Старт нового чемпионата запланирован на октябрь.

"Прометей" проведет основной и дополнительный этап Экстралиги. Однако при любых условиях не будет претендовать на участие в плей-офф за чемпионство. Финансирование команды будет оставаться за руководством клуба, а место в лиге досталось волейболисткам бесплатно.

Чешская волейбольная ассоциация одобрила программу длительной помощи украинскому волейболу. Разрешение играть "Прометею" в женской Экстралиге – один из ее пунктов. Кроме того, в Чехии будет базироваться и женская сборная Украины.

Там национальная команда будет готовиться к квалификации перед чемпионатом Европы. 20 августа украинки сыграют против сборной Кипра в Кутной Горе, а 28 августа будет противостоять Португалии в Таборе.

Напомним, что гандбольная "Галичанка" проведет ближайший сезон в чемпионате Польши.

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