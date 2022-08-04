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Волейбольний "Прометей" отримав місце в іноземному чемпіонаті

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Прага, Четвер 04 серпня 2022 12:27
Волейбольний "Прометей" отримав місце в іноземному чемпіонаті Фото: "Прометей" у фіналі Кубка України-2022 (prometeyvc.com)
Автор: Антон Федорців

Чеська волейбольна асоціація схвалила заявку "Прометея" зі Слобожанського на участь у місцевій жіночій Екстралізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cesky Volejbal.

Українська команда стала 11-ю в чеській першості. Старт нового чемпіонату запланований на жовтень.

"Прометей" проведе основний і додатковий етапи Екстраліги. Проте, за будь-яких умов не претендуватиме на участь у плей-офф за чемпіонство. Фінансування команди залишатиметься на керівництві клубу, а місце в лізі дісталося волейболісткам безкоштовно.

Чеська волейбольна асоціація схвалила програму тривалої допомоги українському волейболу. Дозвіл грати "Прометею" в жіночій Екстралізі – один із її пунктів. Окрім того, в Чехії базуватиметься і жіноча збірна України.

Там національна команда готуватиметься до кваліфікації перед чемпіонатом Європи. 20 серпня українки зіграють проти збірної Кіпру в Кутній Горі, а 28 серпня протистоятиме Португалії в Таборі.

Нагадаємо, що гандбольна "Галичанка" проведе найближчий сезон у чемпіонаті Польщі.

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