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Волейбольные гранды Украины заявились в иностранные чемпионаты

Фото: "Барком-Летучие мыши" в чемпионате Украины (facebook.com/barkomkazhany)
Автор: Антон Федорцив

Минимум два украинских волейбольных клуба – женский "Прометей" и мужской "Барком-Летучие мыши" – грядущий сезон проведут в европейских первенствах.

Об этом рассказал президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст "Коментаторська".

ФВУ договорилась о выступлениях "Прометея" в чемпионате Чехии. Тамошняя Экстралига уже подтвердила участие гранда отечественного женского волейбола.

"Основной "Прометей" – 80-90% женской сборной Украины, тренеры те же. Они будут базироваться в Чехии, в городе Кутная Гора. "Прометей" заявляет 28 игроков – одни играют здесь, другие там", – рассказал Мельник.

В свою очередь "Барком-Летучие мыши" заявили о намерении выступать в польском первенстве еще в прошлом году. Федерация дала разрешение львовянам на выступления в Плюс-Лиге Польши, но потребует параллельного участия в чемпионате Украины.

"Сейчас, я не думаю, что так будет, но если они не заявятся, то будем отзывать то письмо – если не признают нас, то мы их не признаем. Так должно быть. Есть желание, есть возможность – играйте, но это как дополнительно", – добавил глава ФВУ.

Кроме того, в соседнем чемпионате может сыграть и "Эпицентр-Подоляне" из Городка. Клуб из Хмельницкой области, вероятнее всего, будет выступать во втором по силе дивизионе Польши.

Напомним, что сборная Украины примет участие в чемпионате мира-2022 в августе-сентябре этого года.

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