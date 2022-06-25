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Волейбольні гранди України заявилися в іноземні чемпіонати

Фото: "Барком-Кажани" в чемпіонаті України (facebook.com/barkomkazhany)
Автор: Антон Федорців

Мінімум два українськ волейбольні клуби – жіночий "Прометей" і чоловічий "Барком-Кажани" – прийдешній сезон проведуть у європейських першостях.

Про це розповів президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст "Коментаторська".

ФВУ домовилася про виступи "Прометея" у чемпіонаті Чехії. Тамтешня Екстраліга вже підтвердила участь гранду вітчизняного жіночого волейболу.

"Основний "Прометей" – 80-90% жіночої збірної України, тренери ті самі. Вони будуть базуватися у Чехії, в місті Кутна Гора. "Прометей" заявляє 28 гравчинь – одні грають тут, інші там", – розповів Мельник.

Натомість "Барком-Кажани" заявили про намір виступати в польській першості ще торік. Федерація дала дозвіл львів'янам на виступи в Плюс-Лізі Польщі, але вимагатиме паралельної участі в чемпіонаті України.

"Зараз, я не думаю, що так буде, але якщо вони не заявляться, то будемо відкликати той лист – якщо не визнають нас, то ми їх не визнаємо. Так повинно бути. Є бажання, є можливість – грайте, але це як додатково", – додав очільник ФВУ.

Окрім того, в сусідньому чемпіонаті може зіграти і "Епіцентр-Подоляни" з Городка. Клуб із Хмельниччини, найімовірніше, виступатиме в другому за силою дивізіоні Польщі.

Нагадаємо, що збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 у серпні-вересні цьогоріч.

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