Волейбольні гранди України заявилися в іноземні чемпіонати

ФВУ домовилася про виступи "Прометея" у чемпіонаті Чехії. Тамтешня Екстраліга вже підтвердила участь гранду вітчизняного жіночого волейболу.

"Основний "Прометей" – 80-90% жіночої збірної України, тренери ті самі. Вони будуть базуватися у Чехії, в місті Кутна Гора. "Прометей" заявляє 28 гравчинь – одні грають тут, інші там", – розповів Мельник.

Натомість "Барком-Кажани" заявили про намір виступати в польській першості ще торік. Федерація дала дозвіл львів'янам на виступи в Плюс-Лізі Польщі, але вимагатиме паралельної участі в чемпіонаті України.

"Зараз, я не думаю, що так буде, але якщо вони не заявляться, то будемо відкликати той лист – якщо не визнають нас, то ми їх не визнаємо. Так повинно бути. Є бажання, є можливість – грайте, але це як додатково", – додав очільник ФВУ.

Окрім того, в сусідньому чемпіонаті може зіграти і "Епіцентр-Подоляни" з Городка. Клуб із Хмельниччини, найімовірніше, виступатиме в другому за силою дивізіоні Польщі.