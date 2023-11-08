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Волейбольний "Прометей" з виїзного фіаско стартував у жіночій Лізі чемпіонів

Ле-Канне, Середа 08 листопада 2023 11:58
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Волейбольний "Прометей" з виїзного фіаско стартував у жіночій Лізі чемпіонів Фото: Дніпровки не впоралися з натиском французького гранда (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Дніпровський "Прометей" зазнав поразки від французького "Ле-Канне" в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Жіноча Ліга чемпіонів, група E

"Ле-Канне" – "Прометей" – 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)

Після рівного старту зустрічі чемпіонки Франції заволоділи ініціативою. Хоч їм і не вдалося піти у серйозний відрив, але впродовж усього стартового сету "Ле-Канне" тримав волейболісток "Прометея" на безпечній відстані 4-5 очок. Зрештою, і завершили партію господарки з такою ж перевагою.

Значно цікавіше стало в другому сеті. На паркеті настав час гойдалок – лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Зрештою, на фінальний відрізок суперниці підійшли з нічиєю (20:20). Та тут клас "Ле-Канне" дався взнаки, тож "титанки" вдруге поступилися.

Намагалися дніпровки реваншуватися в третій партії. Вони впродовж тривалого часу трималися поруч із французьким колективом, але спромогтися на камбек так і не змогли. Господарки майданчика здобули суху перемогу та вийшли в лідери квартету.

Інший матч першого туру румунська "Альба Блаж" і ЛКС із польської Лодзі зіграють 8 листопада. У наступному поєдинку "Прометей" зустрінеться з польськими волейболістками. Матч запланований на 15 листопада.

До слова, напередодні "Шахтар" несподівано здолав "Барселону" вдома в групі футбольної Ліги чемпіонів.

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